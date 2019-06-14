بـ 399 جنيه.. طرح جهاز استقبال البث الأرضي لمباريات أمم إفريقيا

تستطيع الجماهير المصرية متابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على القنوات الأرضية من خلال توافر أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي لدى الموزعين المعتمدين بمصر ومن السهل الحصول عليه حتى يتمكن المشاهد المصرى من متابعة البطولة فى منزله بدلا من تحكم بعض القنوات.



ومن مميزات جهاز الاستقبال الأرضي أنه فى متناول المواطن، حيث يصل سعره إلى 399 جنيه فقط وهو سعر رمزي مقابل الباقات التى وضعتها القنوات المشفرة لمشاهدة البطولة فقط، والتى تقترب من ألف جنيه بينما جهاز الاستقبال الأرضي بسعره سوف يستمر مع المواطن وليس توقيت البطولة فقط.



ولم تتوقف المميزات عند السعر فقط ولكن هناك مميزات فنية عديدة فى جهاز الاستقبال الأرضي وهو من صناعة أوربية-هولندية، بالإضافة إلى أن قوة استقبال إشارة البث تصل إلى 27 db.



وأيضا هناك سهولة فى تركيبه "plug & play" ويقاوم عوامل التشويش على الإرسال، ولديه إمكانيات لاستقبال من 40 إلى 60 كم من محطة الإرسال بجودة عالية.



ويحصل أي مشتري مع الجهاز على ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام، بالإضافة إلى 3:5 أمتار سلك مجانًا للهوائى الداخلى ويقاوم العوامل الجوية المختلفة " waterproof ".



وهناك توفير أجهزة استقبال رقمى البث الأرضي للمسافات أكثر من 60 كم وحتى 80 كم بسعر 699 جنيه، وهو ما يؤكد عدم صحة الشائعات التى تتردد عن ارتفاع أسعار الجهاز.