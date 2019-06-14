الوحدة يعتمد "الرباعي الأجنبي" للآسيوية

يدشن فريق الوحدة استعداداته للموسم الجديد بالتجمع الداخلي، والذي سيقام 22 يونيو الجاري بالفحوصات الطبية وتدريبات اللياقة البدنية، تحت قيادة المدرب موريس شتاين، والذي سيصل للبلاد وطاقم عمله خلال فترة 18-20 يونيو الجاري.

تغادر بعثة الفريق الأول إلى هولندا 25 يونيو لإقامة المعسكر الخارجي، والذي ستتخلله 6 مباريات ودية "قابلة للتعديل"، على أن تعود البعثة 20 يوليو المقبل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويخوض "العنابي" مباراة ودية أخيرة على الأراضي الإماراتية، قبيل التوجه للعاصمة السعودية الرياض لخوض مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا ضد شقيقه النصر السعودي.

وأكد مجلس إدارة شركة كرة القدم اعتماد القائمة النهائية للاعبين "غير المحليين" في كشوفات الفريق لدوري أبطال آسيا، والتي تضم "الكوري ريم تشانغ وو" في خانة الآسيوي، و"نيكولاس ميليسي، ليوناردو دي سوزا، وسيباستيان تيغالي" في خانة اللاعبين الأجانب، على أن يعتمد الجهاز الفني الكشوفات النهائية والتفصيلية محليًا وآسيويًا بعد انقضاء فترة المُعسكر التحضيري الخارجي.

ويدعو المركز الإعلامي بنادي الوحدة الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار المُتعلقة بالفريق وتعاقداته أو تحضيراته للموسم الجديد، واعتماد قنوات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني مرجعًا وحيدًا لكل الأخبار الرسمية المُتعلقة بالفريق وتحضيراته.