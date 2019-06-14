ميركل: نعول على الاستثمارات في مسألة توفير مساكن بأسعار معقولة

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تعول على الاستثمارات الخاصة في ظل النقاش القائم حاليا حول توفير إسكان بأسعار معقولة.



وقالت ميركل اليوم الجمعة، خلال اجتماع أعضاء اتحاد المستأجرين الألمان بمدينة كولونيا غرب البلاد، إنه لا يمكن حل مشكلة نقص المساكن من خلال دعم حكومي فحسب، "وإنما يتعين علينا تهيئة مناخ يتم به تفضيل الاستثمار في البناء... الإجابة الأفضل لنقص المساكن هي توفير مساحة إسكان جديدة".



وأكدت أنه يجب أن يشعر المستثمرون الذين وضعوا أموالهم في بناء المساكن "بالالتزام بالطبع تجاه الصالح العام"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها تعول أيضا في هذا الشأن على الدعم الحكومي، وتعتزم تكثيف ذلك بعض الشيء، وقالت: "يتعين علينا فعل المزيد عما كنا نفعله في الماضي".