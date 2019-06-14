"الصحة العامة للإنسان".. ندوة توعوية بثقافة القناطر الخيرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية عددًا من الأنشطة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "عملية نقل أو نسخ الملفات"، كما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة للأطفال "لتعلم إعداد الطباعة في الوورد"، نفذت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة رسم حر للأطفال، إلى جانب ورشة رسم عن الإجازة الصيفية ببيت ثقافة القلج ومعرض خاص لمنتجات هذه الورشة، كما أقيمت مسابقة ثقافية ببيت الثقافة.



وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة نظّم قصر ثقافة القناطر الخيرية، بالتعاون مع الإدارة الصحية، ندوة توعوية عن "الصحة العامة للإنسان"، حاضرها الدكتور خالد رياض، مدير الرعاية الأساسية بإدارة القناطر الصحية، الدكتورة أحلام صدقي، مدير عام الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، والدكتورة هدى محمد نجيب، مدير عام الصيدلة، تناولت الأمراض المُعدية وكيفية الوقاية منها وأمراض الصيف، كذلك الاستخدام الخاطئ للأدوية والمضادات الحيوية، والتطعيمات الخاصة بالأطفال وأهميتها بالنسبة لصحة الطفل، كما نفذ القصر ورشة "لعمل برواز من الفوم" في نادي الطفل، إلى جانب تنظيم محاضرة بعنوان "كيفية نسخ الملفات وحفظها" بنادي تكنولوجيا المعلومات.



وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية لأعضاء النادي استهلت بقصيدة بعنوان "أيام أم" للشاعر صابر قدح، وعلق عليها الشاعر الدكتور محمد السيد إسماعيل، موضحًا فكرة القصيدة، تلا ذلك قصيدة بعنوان "ارجعونا ألف عام" للشاعر سامي خليفة، وعلّق عليها الشاعر مجدي مصطفى صالح، موضحًا البناء الفني للقصيدة وموضوعها، واختتمت الأمسية بقصيدة "يا وطن" للشاعر عماد الدين عبدالمطلب.