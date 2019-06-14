"كيفية الاستفادة من الإجازة الصيفية" بثقافة القاهرة

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة عين حلوان ورشة لعمل أساور وسلاسل من الدبابيس المشبك بالتعاون مع مؤسسة أطفال أبطال، واختتم قصر ثقافة حلوان ورشة عمل سورتيت كروشيه، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة المستقبل لتعليم مبادئ الرسم لأطفال حضانة الجيل الجديد، كما نفذ القصر ورشة رسم حر مع مركز تواصل لذوي القدرات الخاصة بمركز شباب مدينة 15 مايو.



وأعد بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع مسابقة في المعلومات العامة، إلى جانب ورشة حكي عن "حب الوطن وقبول الآخر" بمناسبة ثورة يونيو، وتستمر بفرع مصر الجديدة ورش الفنون التشكيلية لعمل تاج للأطفال من الفوم الملون، كما أقام بيت ثقافة نادي الشمس ورشة حكي بعنوان "عروس البحر".



وعقدت مكتبة طفل المعادي محاضرة بعنوان "كيف نستفيد من الإجازة"، تناولت طرق الاستفادة من الإجازة الصيفية، مثل القراءة ولعب الرياضة، واستكملت المكتبة ورشة عجينة السيراميك لعمل لوحة بعنوان الطفولة، بجانب ذلك ناقشت كتاب "أنهم يقتلون البيئة"، إلى جانب ورشة حكي لقصص "الأسد والغزلان وسندريلا" لأطفال حضانة الجمعية، ونظّم بيت ثقافة دار الإشارة معرض كتب من إصدارات الهيئة، كما أعدت مكتبة الأسرة بألماظة معرض رسومات للأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وأقامت مكتبة دار الحرب الإلكترونية حوارا مفتوحا بعنوان " ابدا بنفسك تربويا وسلوكيا فى تنشئة الطفل"، بينما عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي حوارا تحت عنوان "المحار الجريح واللؤلؤة" تناول الحوار قيمة اللؤلؤ، فهو من الأحجار الكريمة باهظة الثمن، ويُستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات المختلفة، ويتشكل داخل أصداف الكائنات البحرية الرخوية مثل المحار، وذلك من خلال وضعه في أحواضٍ داخل مزارع خاصة، وأشار إلى أن دول شرق آسيا هي من أكثر الدول الرائدة في هذه الصناعة، مثل: الصين، واليابان، إضافة إلى بعض الدول الأخرى، مثل إستراليا وتاهيتي، كما نفذت المكتبة ورشة خزف بعنوان "جدارية خزفية" للدكتور محمود أبوهادية، وبنادي تكنولوجيا قصر ثقافة المطرية أقيمت محاضرة لتدريب الرواد على تطبيق برنامج الوورد كتابة وتغير اللغة وحجم الخط.