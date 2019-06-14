ماينز يعلن تمديد التعاقد مع مهاجمه ماتيتا حتى عام 2023

أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع المهاجم الفرنسي جان - فيليب ماتيتا لمدة عام آخر، ليستمر بذلك حتى عام 2023.



وسجل ماتيتا 21 عامًا، 14 هدفًا خلال 34 مباراة في الموسم الماضي متصدرًا قائمة هدافي ماينز في أول عام له ضمن صفوف الفريق الذي انضم له قادمًا من ليون الفرنسي.



وقال روفن شرودر، مدير الكرة بالنادي "هذا بيان واضح فيما يتعلق بمستقبله مع ماينز، اللاعب "ماتيتا" يشعر بأنه في بيته سواء هنا في نادي ماينز أو في المدينة، وهذا أمر يمكن رصده بوضوح من خلال سلوكه".



ويوجد ماتيتا حاليًا ضمن المنتخب الفرنسي للشباب الذي يستعد للبطولة الأوروبية للشباب "تحت 21 عامًا" المقررة في إيطاليا وسان مارينو.