"ثورة يونيو نقطة تحول" بفرع ثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة بفرع الإسماعيلية، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "ثورة يونيو نقطة تحول" لمصطفى سليمان ببيت ثقافة التل الكبير، وذلك بالشئون الاجتماعية بالتل الكبير، وتحدث المحاضر حول أحداث ثورة يونيو، والنتائج المترتبة عليها، وأعقب ذلك عرض فنى لفرقة الإنشاد الدينى.



ونفذ بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة رسم بعنوان "وطن بلا إرهاب" بحضور عدد من أصدقاء المكتبة، وفي نفس السياق عقد بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان "يعنى إيه كلمة وطن"، ألقتها ياسمين طلعت بمركز شباب الضبعية، كما نظم بيت ثقافة القنطرة محاضرة بعنوان "استرداد الهوية المصرية" شيرين معيقل، وتحدثت عن مفهوم الهوية، وكيفية الحفاظ على الهوية، بينما نفذ نادى أدب الطفل ورشة رسم للأطفال والاستماع للمواهب، وتوزيع جوائز على الموهوبين.



وأقامت مكتبة السبع آبار معرض كتب متنوعة للأطفال، بينما نظمت مكتبة على الراعى مسابقة فى القراءة الحرة بين الأطفال ومناقشتها مع أمينة المكتبة.