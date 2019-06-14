"الشباب قاطرة التنمية".. محاضرة بثقافة قنا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعه بفرع قنا، حيث عقد بيت ثقافة دشنا محاضرة بعنوان "الشباب قاطرة التنمية"، حاضرها الشيخ طارق أبوالحمد، إمام وخطيب مسجد السنجق بدشنا، تحدث عن أهمية دور الشباب في تنمية الاقتصاد، وأنهم سر قوة البلاد ونهضتها، والشباب هو المرحلة التى يتمناها الصغير ويتحسر على فراقها الكبير، ونظمت مكتبة المراشدة بجمعية السلام للتنمية والتدريب بالمراشدة ندوة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم" ألقاها حسن محمود يوسف، وتناول أسباب التعصب وأنواعه سواء الدينى أو لفئة معينة أو الكروى، وذكر دور الأسرة فى القضاء على التعصب وكذلك المدرسة والمؤسسات الدينية سواء الجامع أو الكنيسة، ودار نقاش وحوار بينه وبين الحضور عن التعصب والتشدد.



بينما أقامت مكتبة أبوشوشة الثقافية ندوة بعنوان "دور المكتبة فى نشر الوعى الثقافى" حاضرها د. أحمد عبدالرحمن، وأكد أن مهمة المكتبة هي إلهام واكتساب العلم، وتطوير المعارف، وتقوية المجتمع وطرح أسئلة وإيجاد أجوبة تشجع رواد المكتبة على تحدي العوائق ودعم الإبداع، والبحث، ومهارات حل المسائل الشائكة، بجانب ذلك أقيمت بمكتبة الشباب والطفل بالمعنى ندوة بعنوان "السينما والواقع" وتحدث المحاضر حول العلاقة بين السينما والواقع التى بدأت منذ البدايات الأولى لظهور فن السينما في أواخر القرن التاسع عشر، وظلت حالة التوازي بينهما قائمة حتى مع تطور السينما، ورغم كل التغيرات التي أصابت العالم.



ونفذت مكتبة الطفل والشباب بقفط ورشة فنية لاكتشاف المواهب الفنية، ونفذها محسن محمد، وتدريب بعض الطلاب والطالبات الموهوبين فنيا على عمل أوبريت مجمع يحتوى على إلقاء مجموعة من الأشعار، كما تم تدريبهم على الغناء والإنشاد الدينى، وفي نهاية الورشة التنسيق وضعت خطة عمل مستقبلية للقيام بورش للتدريب على بعض المواهب الفنية.



وفي إطار نشاط نادي الأدب، أقيمت ببيت ثقافة نقادة أمسية شعرية "لفن الواو"، شارك فيها مجموعة من الشعراء وتحدثوا عن اكتشاف فن الواو ويعتبر بن عروس من أول شعراء فن الواو.