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محافظات
الجمعة 14/يونيو/2019 - 04:09 م

محافظ مطروح يتفقد مشروع شارع مصر خلال زيارته شاطئ روميل

محافظ مطروح يتفقد
أ ش أ
dostor.org/2668386

تفقد محافظ مطروح، اللواء مجدي الغرابلي، المنطقة المقترحة لعمل مشروع شارع مصر بالمحافظة لتوفير أماكن لمشروعات الشباب المتقدمين مع تذليل كافة العقبات، ووجّه بضرورة إزالة الإشغالات بالمنطقة، وكذلك التأكيد على التزام أصحاب العقارات المحيطة بقرار الالتزام باللون الموحد، مع مسئولية رؤساء الأحياء بمتابعة التنفيذ وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة حفاظا على المظهر الحضاري ومنع العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، اليوم الجمعة، لشاطئ روميل ومنطقة باب البحر، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين، يرافقه المهندس تامر سعيد، السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندراني، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديرو المديريات والإدارات المعنية.

كما وجّه المحافظ بدراسة مقترح عمل موقف انتظار للسيارات داخل شاطئ روميل وتمهيده، لمنع تكدس السيارات بالمدخل والحفاظ على النظافة العامة، إلى جانب سرعة تجهيز الحمامات وتوفير المياه اللازمة لها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا التزام أصحاب التراخيص بمسئولية الحفاظ على نظافة الأماكن الخاصة بهم بالشواطئ.

وطالب المحافظ بسرعة تمهيد شارع باب البحر المؤدى إلى محطة الصرف الصحى، استعدادا لرصفه، خاصة بعد الاطمئنان على انتهاء أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح، بإعادة استغلال وتطوير حديقة باب البحر وتشجيرها وإنارتها لاستقبال المواطنين مع التأكيد على تكثيف أعمال النظافة.

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