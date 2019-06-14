مميش يستقبل منتخب نيجيريا خلال زيارته لقناة السويس

استقبل مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، منتخب نيجيريا لكرة القدم المشارك في البطولة الإفريقية لكرة القدم 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.



وأعرب رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة- في تصريح صحفي- عن سعادته بزيارة المنتخب النيجيري، وتمنياته له تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة، خاصة أنها تقام على أرض مصر هذا العام، وتحظى بالدعم الكامل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأشاد بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.



بدوره، أعرب المدرب العام لمنتخب نيجيريا، جيروت روهر، عن سعادته واللاعبين بزيارة قناة السويس ومشاهدة حركة التجارة العالمية المارة في القناة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها معجزة هندسية أنجزت في وقت قياسي.



وأثنى على حفاوة الاستقبال موجهًا الشكر للفريق مهاب مميش لاهتمامه باستقبال الفريق والترحيب بهم وتوفير جولة بحرية في القناة للفريق.



وقال ويلفرد إنديدي، لاعب المنتخب النيجيري، والذي يلعب في فريق " ليستر سيتي" الإنجليزي إنه فخور بزيارة القناة لأول مرة في حياته وأنه إنجاز يعتبر مثار فخر لجميع الأفارقة وليس للمصريين وحدهم".



يذكر أن المنتخب النيجيري يلعب ضمن المجموعة الثانية، والتي يحتضن منافساتها إستاد مدينة الإسكندرية، بجانب منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر، وتعد من المجموعات القوية في البطولة، ويضم المنتخب 21 لاعبا محترفا في الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي وحده، ويقيم الممنتخب النيجيري معسكره التدريبي في الإسماعيلية استعدادا للبطولة.