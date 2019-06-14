ضبط 37 قضية تموينية متنوعة بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط 383 قضايا إشغالات طريق، و37 قضية تموينية متنوعة، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.



تلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بنتائج الحملات فى مجال ضبط قضايا إشغالات طريق، حيث حُرر عدد 383 قضايا إشغالات طريق متنوعة.



بينما فى مجال ضبط القضايا التموينية، حُرر 4 قضايا مواد بترولية، و33 قضية إسطوانات غاز، وقضية استيلاء على الدعم، و2 قضيتين غش غذائى، و10 قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية والغير غدائية، و5 قضايا عدم حمل شهاده صحية، و4 قضايا مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، و4 قضايا عدم عرض لحوم مكشوفة للبيع، قضيتين سلع مجهولة المصدر.



وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المُشار إليها.