منة فضالي تكشف سبب اعتذارها عن "جوازة مرتاحة"

نفت الفنانة منة فضالى أن يكون خروجها من مسرحية "جوازة مرتاحة"، بسبب اسم المسرحية أو أي شيء آخر، كما تردد بعد اعتذراها عن عدم دخول العمل.



وقالت "فضالى" في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنها ليست مسئولة عما يقال أو يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.



وأوضحت أن اعتذراها عن "جوازة مرتاحة" جاء بسبب التزامها بأعمال أخرى، تعكف على استكمالها.



وكانت "فضالي" تستعد لعرضها فى أحد فنادق الغردقة، وانطلقت عمليات الدعاية فى الأيام الماضية بطرح بوستر المسرحية والذى تصدرته بصحبة الفنان أحمد صفوت، إلا أن صناع العمل تفاجأوا برفض منة فضالى استكمالها في "جوازة مرتاحة" بسبب انشغالها بأعمال أخرى.



"جوازة مرتاحة" بطولة الفنان أحمد صفوت وإخراج أحمد جبر.