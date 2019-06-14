رئيس وزراء العراق يحث في اتصال هاتفي مع بومبيو على التهدئة في المنطقة

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لبذل جهود من أجل تحقيق "التهدئة" في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.



وجه عبد المهدي دعوته خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة.



و قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إنهما بحثا تعزيز العلاقات الأمريكية الإيرانية و"تبادلا وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الإيرانية".



و أضاف البيان أن بومبيو "أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد".