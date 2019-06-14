القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:11 م

ساسة ألمان يحذرون من تصاعد العنف في الشرق الأوسط

ساسة ألمان يحذرون
dostor.org/2668257

حذر ساسة ألمان من تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رولف موتسنيش، الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، في برلين، اليوم الجمعة، عقب مباحثات مع قادة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، إن الأزمة الدولية تتفاقم الآن ولن تمر دون أن تترك أثرا على أوروبا.

يُذكر أن ناقلة يابانية تديرها شركة ألمانية وسفينة نرويجية تعرضتا للهجوم في خليج عمان، أمس الخميس، وتحمّل الولايات المتحدة إيران مسئولية الهجوم، وتنفي طهران ذلك.

من جانبه، قال السياسي الألماني راينهارد بوتيكوفر، الذي يترأس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي: "يوجد في طرفي هذا النزاع الخطير متطرفون يؤججون الوضع باستفزاز أعمى".

وأكد بوتيكوفر، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم، أن مسئولية اتخاذ موقف واضح ضد هذه الأطراف الفاعلة "مسئولية القيادة الإيرانية والرئيس الأمريكي أيضا"، مضيفا أنه لا ينبغي تبديد "فرصة التهدئة"، التي أتاحتها محاولة الوساطة لرئيس الوزراء الياباني خلال زيارته لإيران.

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