بعد تكليفات السيسي.. القصة الكاملة لتصنيع "التابلت" محليًا

الخطة تستغرق بين 3-5 سنوات.. والتابلت أول المنتجات المستهدفة

خبراء: مبيعات سوق الإلكترونيات في مصر يتراوح بين 35-45 مليار جنيه سنويًا

خطة لتصنيع مكونات وقطع غيار الأجهزة محليًا.. وتصدير50 % من المنتجات إلى الخارج



تستهدف استراتيجية الحكومة المصرية ممثلة في عدة وزارات "التعليم - الإنتاج الحربي - الاتصالات -المالية" تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، لتعميق التصنيع المحلي لصناعة الإلكترونيات بأياد مصرية بمكونات محلية تتراوح بين 40 إلى 50 % في هذه المنظومة التصنيعية.



وقالت وزارة الاتصالات إن استراتيجيتها تستهدف تصنيع عدة منتجات إلكترونيات وبعض أجهزة الاتصالات التخصصية بداية بالتابلت مصري الصنع على غرار التليفون المحمول المصري، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية مبنية على إنشاء مصانع محلية وخطوط إنتاج للتصنيع بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال بهدف تغطية احتياجات السوق المصري، إضافة إلى التصدير للأسواق الإفريقية ومنطقة دول الخليج.



وأوضح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات في تصريح لـ"الدستور" أن الوزارة تستهدف خلق منظومة متكاملة في هذا الصدد وجار التفاوض مع بعض الشركات العالمية من قبل الجهات المسئولة عن إدارة منظومة تصنيع التابلت في مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصري شهد طفرة كبيرة في مبيعات الأجهزة الإلكترونية وخاصة التابلت والتليفونات الذكية.



وقال إن الوزارة جهزت مجمعين صناعيين كبيرين في منطقتي السادات وبني سويف التكنولوجيتين لتهيئة المناخ لعملية التصنيع المحلي سواء لأجهزة التابلت أو الاتصالات المتخصصة الأخرى بأياد مصرية، كما أنه يوجد بعض خطوط الإنتاج لدى الشركات الوطنية والمحلية يمكن استخدامها بالتعاون المشترك بين الشركات المحلية والعالمية.



وفي هذا السياق، قال المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تصنيع التابلت محليا بنسبة مكون مصري لا تقل عن 40 % يدعم الصناعة الوطنية ويؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الصناعة الوطنية، مشيدا برؤية الرئيس الثاقبة بطرح مبادرة قومية "مصر تصنع الإلكترونيات"التي بدأت خطواتها الأولى بتصنيع أول هاتف محمول مصري الصنع بأياد مصرية من أسيوط بالصعيد.



وتابع: مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" والتي أطلقها الرئيس السيسي مهدت الطريق لجذب عدد من الشركات العالمية ولفتت الأنظار صوب مصر لتصبح أحد المراكز العالمية لتصنيع وتصدير الإلكترونيات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للنجاح في هذه الشأن، حيث أن مصر أول دولة عربية تصنع أول هاتف محمول مصري.



وأضاف أنه يوجد أكثر من 20 خط إنتاج وتصنيع محليًا بالمصانع المصرية تستطيع المشاركة في المبادرة، كما أن التفاوض مع بعض الشركات العالمية لإنشاء خطوط إنتاج لها في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير إلي منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا والتي ستؤدي إلى توفر فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلى خفض تكاليف التصنيع وعملية الشحن، حيث إن قيمة عملية شحن المنتجات من المصانع في الصين إلى إفريقيا ودول المنطقة يمثل عاملا أساسيا في تحديد سعر المنتجات.



وأشار المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إلى أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة في عملية تصنيع المنتجات الإلكترونية محليا، وعلى رأسها أجهزة التابلت، موضحًا أن تبني هذه الخطة سيستغرق فترة زمنية تتراوح بين 3-5 سنوات بشرط الإنفاق على البحث والتطوير لهذه المنتجات والتعاون مع الشركات العالمية لرفع جودة هذه المنتجات والمنافسة مع الآخرين، كما تستهدف تصدير 50 % من المنتجات المصنعة إلى الخارج وخاصة احتياجات السوق الإفريقية.



وأوضح أن دعم السيسي للمبادرة واهتمامه بها دفع عددًا من الشركات المحلية للمشاركة فيها والإصرار على تقديم منتجات تضاهي المعروض عالميا، مؤكدا أن احتياجات السوق المصري كبيرة خاصة مع تبني الدولة خطة لتطوير منظومة التعليم والاعتماد على التابلت التعليمي كأحد أدوات إنجاح المنظومة.



وقال المهندس محمد شمس، خبير في مجال صناعة الإلكترونيات، إن حجم استهلاك مصر من أجهزة الإلكترونيات يتراوح بين 35 -45 مليار جنيه سنويا، مما يشكل سوقا كبيرا أمام الشركات العالمية للتصنيع في مصر والاستفادة بالقيمة المضافة لهذه الصناعة الواعدة.



وأضاف أن إحدى الشركات العالمية تقوم حاليا بتصنيع الشاشات التليفزيونية في منطقة بني سويف بأياد مصرية، يصل حجم الصادرات السنوية لها حوالي مليار دولار سنويا وتغطي 36 دولة بعلامة "صنع في مصر"، مما يؤكد أن مصر تمتلك مقومات نجاح هذه الصناعة كبوابة للسوق الأفريقي ومنطقة الخليج وشرق أوروبا.



ومن جانبها، أشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التكليفات الرئاسية بضرورة تعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات والاعتماد على المنتجات مصرية الصنع يؤكد على التعاون المشترك بين الجهات المختصة، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل متكامل بهدف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وجار وضع قائمة بالأجهزة والمكونات الإلكترونية المستهدف تصنيعها محليا خلال المرحلة الحالية.



وتستهدف الحكومة الإسراع في خطة الدولة خلال فترة تتراوح بين 3- 5 سنوات إلى خلق صناعة إلكترونيات حقيقية عبر التصنيع المحلي سواء بشركات أجنبية أو محلية لإنتاج وتصنيع مليون تابلت سنويا خلال المرحلة الأولى، مؤكدة وجود مفاوضات جادة من قبل عدة شركات للتعاون مع الحكومة في تنفيذ هذه الخطة منها شركات صينية وكورية وهندية بهدف بناء ونقل تكنولوجيا التصنيع ونوهاو الصناعة إلى مصر، مع الاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلي.



وتقوم لجنة مشتركة من الوزارات الأربعة بدراسة جميع العروض المقدمة من الشركات العالمية لاختيار أنسب العروض منها مع البدء في عملية التصنيع بعدة منتجات محددة، على رأسها التابلت مع تصنيع أيضًا قطع غيار ومستلزمات التصنيع لهذه المنتجات سواء الشاشات والبطاريات محليا، مما يؤدي إلى نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.