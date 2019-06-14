القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
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الجمعة 14/يونيو/2019 - 03:08 م

بالصور.. افتتاح فندق من البراميل الخشبية

بالصور.. افتتاح فندق
dostor.org/2668251

افتتح مؤخرًا فندق فريد من نوعه في مدينة دورو البرتغالية، يتميز بحجراته التي تتخذ شكل براميل خشبية ضخمة.

يتألف فندق كوينا دا باتشيشا، على حجرات يبلغ طولها 30 مترًا، وهي لا تبدو رائعة من الخارج فحسب، وإنما يحتوي كل منها على سرير دائري كبير، ومقصورة للاستحمام وخزانة ملابس ونافذة مستديرة، إضافة إلى مكيف للهواء وخدمة واي فاي.

ويحظى النزلاء في الفندق الغريب، بوجبة إفطار مجانية، وفرصة لاستكشاف الكرم المحيط به والذي تبلغ مساحته 14 فدانًا.

كما يتيح الفندق للنزلاء فرصة للاستمتاع بعينات من المربى والزيت المصنوع محليًا، وتناول العشاء في مطعم قريب مختص بالمأكولات المحلية.

وتبلغ تكلفة الإقامة في الفندق قرابة 200 دولار في الليلة الواحدة، وتختلف الأسعار بحسب الموسم الذي تختاره لزيارة الفندق، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

بالصور.. افتتاح فندق من البراميل الخشبية
بالصور.. افتتاح فندق من البراميل الخشبية
بالصور.. افتتاح فندق من البراميل الخشبية
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