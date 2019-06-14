إيمانويل إيمونيكي: أعشق مصر ومحظوظ بالوجود فيها للمرة الثانية

أعرب النيجيرى إيمانويل إيمونيكي، المدير الفني للمنتخب التنزاني لكرة القدم، عن سعادته بالوجود في مصر، وقال "هذا البلد أعشقه".



وقال إيمونيكي- في تصريح له اليوم الجمعة: "في مثل هذه الأيام سعادتي لا توصف وأعتبر نفسي محظوظًا لأنني أوجد في هذا البلد الجميل للمرة الثانية، فقد كانت المرة الأولى وأنا لاعب في صفوف نادي الزمالك، وفي هذه المرة أوجد كوني مديرا فنيا للمنتخب التنزاني الذي يعود للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية بعد 39 عاما من الغياب".



وأضاف:"قضيت أوقاتا رائعة في مصر وأنا لاعب محترف بالزمالك ومازلت أحافظ على علاقتي مع زملاء وأصدقاء في مصر، منذ أن كنت لاعبا".



ويرى نجم الزمالك وبرشلونة الأسبق أن منتخب تنزانيا استفاد من تجربته الودية أمام مصر، معربا عن اعتقاده بأن لاعبي المنتخب التنزاني اكتسبوا خبرات جيدة من مواجهة الفراعنة.



يشار إلى أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فاز على تنزانيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد (برج العرب) أمس في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية، المزمع انطلاقها الشهر الجاري.