"ضبعون" يدلى بصوته فى انتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية

شهدت انتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية التى تجرى الآن، مشاركة الدكتور محمد ضبعون، رئيس النقابة السابق، للإدلاء بصوته بالمقر الانتخابي الأول بطنطا.



يذكر أنه انتخابات رئاسة نقابة المهندسين بمحافظة الغربية تجرى اليوم بعد الاستقالة التى تقدم بها رئيس النقابة السابق الدكتور محمد ضبعون.



ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين وهم عادل عطية، عبده الشناوي، حسام طلعت، علاء فهمى، علي بسطويسي، فتوح الورداني، وإيناس خاطر.



ويبلغ من لهم حق التصويت 33 ألفًا و950 عضو جمعية عمومية ممن قاموا بسداد الاشتراكات، من إجمالي 37 ألف عضو جمعية عمومية مقيدين بكشوف النقابة.