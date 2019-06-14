الصحة: توجيهات بمتابعة مخزون ألبان الأطفال دوريًا

أكدت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة سعاد عبدالمجيد، أن هناك توجيهات وزارية بمتابعة المخزون الاستراتيجي من البان الأطفال من سن يوم وحتى 6 أشهر وحتى العام.



وأوضحت أن هناك اهتماما بالغا بمنظومة الألبان وميكنتها، مؤكدة أن الوزارة بدأت بالفعل فى ميكنة مراكز صرف ألبان الأطفال وسوف يتم الانتهاء من ميكنة كافة الوحدات والمراكز خلال أشهر، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 16 محافظة حتى الآن.



وأضافت أن الألبان متوفرة للأطفال في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 1093 منفذا، لافتة إلى أن الأطفال المستحقين للألبان الصناعية بعد التقييم الطبى، لا يتعدون ١٠ % من إجمالى المواليد.