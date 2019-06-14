اليابان تسعى لجمع المعلومات حول "هجوم عدن"

أكدت اليابان أنها ستسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان نفطيتان بالقرب من مضيق هرمز أمس وكانت أحدهما يابانية.



وصرح وزير النقل الياباني كيشي ايشي في مؤتمر صحفي- وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- اليوم الجمعة، "لم نتعرف على من نفذ الهجمات ولا كيف حدث حتى الآن".



وأشارت الولايات المتحدة، الحليف الأمني ​​الياباني، إلى أن إيران مسئولة عن الهجمات، قائلة إن تقييمها يستند جزئيًا إلى المعلومات الاستخباراتية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو:" إن إيران أهانت اليابان بمهاجمة ناقلة النفط، التي تديرها شركة كوكوكا سانجيو اليابانية".



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي منفصل إن الحكومة "تتعاون بشكل وثيق وتتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة"، وامتنع عن الإدلاء بأي معلومات أخرى.



ووقعت الهجمات بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي يمر عبره ثلث جميع أنواع النفط التي يتم تداولها عن طريق البحر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.