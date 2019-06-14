حزب الخضر النمساوي يختار المرشح الرئيسي للانتخابات البرلمانية المبكرة

اختار حزب "الخضر" النمساوي اليوم الجمعة، فيرنر كوجلر الناطق الرسمي باسم الحزب؛ ليكون المرشح الأول على قائمته لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد سبتمبر المقبل.



وقال كوجلر -في مؤتمر صحفي في فيينا- إن حزب الخضر يعتزم أن يكون له تمثيل جيد في البرلمان النمساوي وأن يعوض الخسائر الفادحة التي لحقت به في انتخابات عام 2017 ويشجعه على ذلك النجاح الجيد الذي حققه الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو الماضي.



وأضاف كوجلر: أنه سيتم تنظيم مؤتمر عام لحزب الخضر في 6 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه خلال المؤتمر سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الحزب في جميع الولايات النمساوية.



وأشار كوجلر إلى وجود تعاون جيد في الانتخابات المقبلة مع منظمة (كاريتاس) الخيرية العالمية ومع منظمات المجتمع المدني الأخرى، لافتا إلى أن قضية حماية المناخ ستحتل الأولوية في برنامج الحزب خلال الانتخابات.