وست هام يتعاقد مع فورنالس صانع لعب إسبانيا

قال وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع لاعب وسط إسبانيا بابلو فورنالس من فياريال.



وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن وست هام دفع 24 مليون جنيه استرليني (30.34 مليون دولار) لضم اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما.



وسيلتحق فورنالس، الذي وقّع على عقد لمدة خمس سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي، بفريق المدرب مانويل بليجريني في فترة الاعداد للموسم الجديد، بعد تمثيل إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، في الفترة بين 16 و30 يونيو الجاري.



وقال فورنالس، الذي خاض مباراتين مع منتخب إسبانيا الأول، لموقع وست هام على الانترنت: "أنا سعيد جدا وممتن للغاية لهذه الفرصة".



وأضاف: "أود من النادي أن يستمر في منح الفرص للشبان والأشخاص الطموحين والراغبين في الاجتهاد على المدى البعيد.. لعب مانويل (بليجريني) دورا كبيرا بالطبع (في اتمام الصفقة) وهو أحد أفضل المدربين في العالم.. من لا يرغب في العمل مع شخص مثله؟".