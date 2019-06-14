ألافيس يضم رسميًا المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز

أعلن نادي ألافيس الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم الأرجنتيني الشاب رامون ميريز، لاعب أتلتيكو تيجري المكسيكي، الذي كان يلعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة بين صفوف نادي إسترا 1961 الكرواتي.



وأكد ألافيس في بيان له أنه يستعد لمنافسات الموسم المقبل بدعم صفوفه بلاعبين جدد.



يشار إلى أن رامون ميريز خاض 23 مباراة في الموسم الماضي بالدوري الكرواتي أحرز خلالها 10 أهداف.



وينضم المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز، 21 عاما لمعسكر ألافيس استعدادا للموسم الجديد في الثامن من يوليو المقبل.



واختتم ألافيس بيانه بالترحيب بلاعبه الأرجنتيني الجديد: "نأمل له تحقيق الأفضل في فترته الجديدة كلاعب في ألافيس".