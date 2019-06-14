المترو: تشغيل المحطة الإذاعية لإخبار المواطنين بالتسعيرة الجديدة

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادى، إنه سيكون هناك مشرفين في المحطات الثلاثة للخط الثالث للمترو وهما "هارون، ألف مسكن، نادى الشمس"، لإخبار المواطنين بكل الإرشادات عند قطع التذاكر.



وأضاف "عبدالهادى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركة تقوم بإذاعة التسعيرة الجديدة من خلال المحطة الإذاعية الخاصة بها وذلك لتعريف المواطنين بالتسعيرة الجديدة أول بأول، وذلك حتي لا يستقل مواطن بتذكرة خاطئة ومن ثم يتعرض لغرامة فورية 50 جنيهًا.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن الشركة تسعي لتعريف كل المواطنين بالتسعيرة الجديدة حتي لا يتكبد المواطنين غرامة مالية، لافتًا إلى أنه تم تعليق لافتات على كل المحطات وعلى شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى ذلك الصرافيين يخبرون المواطنين.