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اقتصاد
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:49 م

البترول: مصر تؤمن احتياجاتها النفطية ولن تتأثر من استهداف ناقلتى الخليج

البترول: مصر تؤمن
سيد ابراهيم
dostor.org/2668207

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن مصر لن تتأثر باستهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان في منطقة الخليج العربي، حيث تؤمن مصر احتياجاتها النفطية على مدد طويلة الآجل تم التعاقد عليها مسبقًا، بالإضافة إلى ميزانية دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة حيث تم احتساب سعر البرميل بسعر 68 دولارا للبرميل، في حين أن الأسعار الحالية للنفط العالمي لم تتجاوز 62 دولارا لخام برنت، حيث وصلت أسعار النفط اليوم إلى 61.42 دولار للبرميل بالنسبة لـ"برنت"، كما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 52.14 دولارا للبرميل، وهذه الأسعار أقل من السعر الذي حددته وزارة البترول فى ميزانية دعم الوقود خلال العام المالي 2019-2020.

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي تتعرض لها ناقلات النفط في مناطق متفرقة بالخليج العربي، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي دفعت أسعار النفط العالمية للارتفاع إلى ما يقرب من 4%، ولم تتأثر مصر بهذا الارتفاع.

وأكد الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، أن مصر ليس لها أى علاقة بما حدث من تعرض ناقلتي نفط في بحر عُمان بمنطقة الخليج العربي للعمليات الإرهابية، ولن تتأثر من نتيجة ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على الملاحة وخطوط نقل المنتجات البترولية.

وأوضح فى تصريحات لـ"الدستور" أن مصر تحاول قدر الإمكان أن تكتفى ذاتيًا من النفط، كما اكتفت من الغاز الطبيعي، ولا يوجد تأثير سلبى على مصر وإذ كان طفيفا مثل باقى البلدان المستورة للنفط بسبب تعرض الناقلتين للعمليات الإرهابية، كما أن عمليات الاستيراد التى تقوم بها مصر من النفط الخام هى فترة مرحلية، لأن قطاع البترول بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر بدأت بالفعل فى عملية تنمية الحقول القديمة؛ لأن مصر بها كميات كبيرة من الزيت الخام فى حقولها التى اكتشفت قبل ذلك، وتحتاج فقط إلى تنمية ووضع خططة مستقبلية ورقابة على الشركات التى تعمل على تنمية هذه الحقول.

وأشار إلى أن مصر خلال فترة وجيزة ستكتفى ذاتيًا من الزيت الخام، وذلك بعد استغلال الاحتياطي الموجود فى الحقول التى تم اكتشافها قديمًا وتشغيل معامل التكرير المصرية التى يتم حاليًا تطويرها بشكل جيد، ولكن يبقى لاكتمال تنمية الحقول والاكتفاء الذاتى التسريع والرقابة الصارمة، ووضع خطة استيراتيجية محدودة الآجل وكذلك خطة طويلة الآجل للخروج من عمليات الاستيراد البسيطة بالنسبة للزيت.

وأدانت مصر، فى بيان رسمى صدر عن وزارة الخارجية المصرية، الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان، وأن موقف مصر ثابت راسخ ويرفض ولن يسمح بالمساس بأي شكل بأمن الممرات المائية التجارية، وأن القاهرة ترفض جميع أشكال تقويض حرية الملاحة الدولية.

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