غالبية البرازيليين لا يرون "السامبا" مرشحا للفوز بكوبا أمريكا

أظهر استطلاع للرأي أن 39.6% فقط من البرازيليين يرون أن منتخب "راقصي السامبا" مرشح للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق الجمعة، رغم أن البرازيل هي الدولة المضيفة والمتخصصون يرونها المرشح الأوفر حظًا للفوز.



وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بارانا" لأبحاث الرأي، أن 46% من البرازيليين يرون منتخب بلادهم ليس الأوفر حظًا للفوز بلقب البطولة القارية، بينما يقول 14.4% إنهم لا يعرفون أو امتنعوا عن الإجابة.



وأجرت المؤسسة استطلاع الرأي بين الرابع والسادس من يونيو الجاري بمشاركة 2071 شخصا تزيد أعمارهم عن 16 عاما في 180 بلدية في البرازيل.



وأظهر الاستطلاع تراجع اهتمام البرازيليين بالبطولة، إذا قال 3.4% من المشاركين فيه إنهم "مهتمون جدا" بكوبا أمريكا، في حين أكد 23.7% أنهم "متهمون" بها.



بينما قال 33.8% من المشاركين إنهم "مهتمون قليلا" بالبطولة، وأكد 36.2% أنهم "غير مهتمين على الإطلاق" بها.



وستواجه البرازيل بوليفيا مساء الجمعة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ46 من كوبا أمريكا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا فنزويلا وبيرو.