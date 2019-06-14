انسحاب وزير الصحة البريطاني من سباق "خلافة ماي"

أعلن وزير الصحة مات هانكوك انسحابه من سباق انتخاب خليفة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي كزعيم لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم الجمعة، وبذلك يبلغ عدد المرشحين لانتخابات الحزب ستة.



وحصل هانكوك المنتمي لتيار الوسط على 20 صوتا فقط في الاقتراع الذي أجري أمس الخميس وشارك فيه 313 نائبا محافظا في البرلمان، ليكون بذلك المرشح الثاني الأقل حصولا على أصوات من بين المرشحين السبعة الذين تأهلوا إلى الجولة التالية من التصويت.



وشكر هانكوك أنصاره في رسالة مصورة،وقال إنه كان "يحاول التأكد من أن المحافظين يركزون على العمل لصالح الشعب".



وقال "رشحت نفسي كمرشح للمستقبل، لكن الحزب يبحث عن مرشح من أجل الظروف الفريدة التي نواجهها في الوقت الحالي"، في إشارة إلى الأزمة السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وحقق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون تقدما كبيرا في الجولة الأولى من تصويت نواب حزب المحافظين.

وحصل جونسون المرشح الأوفر حظا على دعم 114 نائبا من بين 313 نائبا، متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه وزير الخارجية جيرمي هانت الذي حصل على 43 صوتا.ويتعين على كل من المرشحين الستة الآخرين الحصول على دعم 33 نائبا في التصويت الثاني المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، وسوف يليه عمليات تصويت أخرى إلى أن يبقى مرشحان.