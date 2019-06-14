جيش الاحتلال يعزز القبة الحديدية في الجنوب خوفًا من المقاومة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرارا جديدا بسبب التصعيد الأخير في قطاع غزة.



وأفادت القناة 13 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب، في أعقاب التوتر في غلاف غزة، خوفا من إطلاق صواريخ من القطاع.



جاء ذلك بعد توتر الأوضاع في غزة، الليلة الماضية، عقب إطلاق صاروخ على مدينة سديروت، وإصابته مبنى بشكل مباشر، دون وقوع إصابات، فيما رد الجيش بقصف مواقع عسكرية في القطاع، وفقا لوكالة سوا.



وكان التصعيد الأخير السبب وراء زيارة مبعوث السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لقطاع غزة، صباح اليوم، وعقد اجتماع مع قادة حركة حماس في إطار جهود الحفاظ على الهدوء.