بوتين: روسيا مستعدة لضمان إمدادات الكهرباء إلى الصين ومنغوليا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لضمان إمدادات الكهرباء دون انقطاع إلى الصين ومنغوليا، التي تعاني من نقص الطاقة.



وقال بوتين - خلال لقاء مع قادة الصين ومنغوليا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الجمعة- "إن روسيا مستعدة لتعاون أوثق مع الصين ومنغوليا في قطاع الطاقة، ونحن مهتمون بتلقي مقترحات ملموسة بشأن المشاريع المشتركة المحتملة من الشركاء الصينيين والمنغوليين".



وأضاف الرئيس الروسي: "نحن نقترح ضمان الإمداد المتواصل بالكهرباء الروسية للمناطق، التي تعاني من نقص الطاقة في البلدان المجاورة لنا".



يُذكر أن العاصمة القيرغيزية بشكيك، احتضنت اليوم أعمال قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.



وتأسست هذه المنظمة في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وفي يونيو 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة.



وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".