القاهرة : الجمعة 14 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
عالم
الجمعة 14/يونيو/2019 - 02:44 م

روسيا والصين تعززان علاقاتهما الأمنية في ظل التوتر مع أمريكا

روسيا والصين تعززان
dostor.org/2668196

عززت روسيا والصين العلاقات الأمنية بينهما في إطار القمة الـ19 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قيرغزستان، في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج وزعماء الدول الست الأخرى أعضاء المنظمة أمس الخميس إعلانا يؤكد مجددا عزمهم ضمان أمن المنطقة.

وجاء في الإعلان: "سوف تسعى الدول الأعضاء، اعتمادا على مستوى مرتفع من الثقة المتبادلة، إلى توفير الأمن والاستقرار وحسن الجوار والصداقة والتعاون المفيد المتبادل في المنطقة".

وأكد الإعلان دعم المنظمة لأفغانستان، وهي دولة تقع في سط أسيا قامت الولايات المتحدة بغزوها قبل نحو عقدين. يشار إلى أن أفغانستان عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون. وحضر الرئيس الأفغاني أشرف غني قمة بيشكيك.

وجاء في الإعلان: "التسوية الفورية للوضع في أفغانستان" أمر أساسي للحفاظ على استقرار منطقة أوراسيا.

وأضاف الإعلان أنه ليس هناك بديلا لـ" الحوار السياسي وعملية سلام شاملة يجريها ويرأسها الأفغان أنفسهم"، لتسوية الصراع في البلاد.

وسعت روسيا وجارتها الصين خلال السنوات الأخيرة إلى توثيق علاقاتهما الثنائية في الوقت الذي تتدهور فيه علاقات الدولتين بالولايات المتحدة.

واستضاف بوتين الرئيس شي في روسيا الأسبوع الماضي، حيث شارك في أهم منتدى استثماري روسي، وذلك بمدينة سانت بطرسبرج. وأشار وزير المالية الروسي إلى أن القيود التجارية الأمريكية على الصين عادت بالنفع على روسيا.

وارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بواقع 5ر24 بالمئة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ليصل إلى 108 مليارات دولار، بحسب هيئة الجمارك الاتحادية في روسيا.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 4 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 6 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 6 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

الآن

"العمل الدولية": وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017

بالتفاصيل.. قصة منع عرض مسلسل "جن" الأردني

حقيقة السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

ads
ads
الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

ألبومات الصور

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية حانوت بزفتى

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

رياضة

فيراري يتخلى عن استئناف عقوبة فيتل

إيمانويل إيمونيكي: أعشق مصر ومحظوظ بالوجود فيها للمرة الثانية

وست هام يتعاقد مع فورنالس صانع لعب إسبانيا

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: رحيل صلاح من ليفربول مرهون بـ"نيكولاس بيبي"

"الوزراء" ينفي فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

الرئيس نيوز

بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن "أسعار الليمون"

مصر على الطريق الصحيح.. تفاصيل لقاء وفد الحكومة بكبار مسئولي "العمل الدولية"

هل تجاهلت الحكومة تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات بالمشروع الجديد؟ (التفاصيل كاملة)

كلام نهائي.. هل باعت الحكومة رأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد بريطاني؟

قصة "منع الاختلاط" في الجامعات المصرية بداية من 2020.. والحكومة ترد

كشكول

بالصور.. محافظ المنوفية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

لطلاب الأدبي.. المراجعة النهائية في المنطق

ننشر حسبة حافز الإثابة لمعلمات"النظام الجديد"

فتح باب القبول بمدارس الإسكندرية الصناعية للحاصلين على الإعدادية

"النيلي" يتفقد استراحات رؤساء لجان الثانوية العامة بمطروح

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بالصور.. افتتاح فندق من البراميل الخشبية

بعد معاصرتها حربين عالميتين.. وفاة أكبر معمرة بريطانية

ولادة أخف باندا عملاقة في العالم بالصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎