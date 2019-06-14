الموسكي يشن حملة تموين مكبرة داخل أسواقه ويحرر عددًا من المحاضر

واصلت محافظة القاهرة تصديها للمخالفين حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال بضرورة متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة والحفاظ على المواطنين باعتبار أرواحهم ما تقصده محافظة القاهرة.



أجرى حي الموسكي، برئاسة العميد ماجد السيد أحمد، بالتعاون من خلال المتابعه الميدانية وإدارة الإشغالات بالحي، وبالتعاون مع مكتب التموين التابع للحي بعمل حملة مكبرة لضبط وتنظيم الأسعار بسوق الخضار بالعتبة، ونتجت بضبط ٥ زند ضاني بوزن ٩ كيلو للقطعه مجهوله المصدر وتم تحرير عدد "٢" محضر وتم عرضهم على النيابة.



وكذلك قام حي الموسكي بعمل محاضر لبعض أصحاب المحلات التي ليس لديهم شهادات صحية، وتم عمل محضر لمحل لعدم جود بيان أسعار وجارية المتابعة.