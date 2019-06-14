كشف غموض سرقة سيارة تابعة لبنك في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بمنطقة مصر القديمة.



تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائرى بدائرة القسم، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقَين مقيمين بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهما فى عدد من القضايا الجنائية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.