مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله وإصابته بنزيف داخلي في المخ، وتوفي متأثرا به، بقرية البهى التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود في محافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطار العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام، يفيد بوصول "محمد عادل العفيفي" عام ونصف، ومقيم بقرية البهى التابعة لدائرة المركز مصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية وكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وكدمات وتوقف فى عضلة القلب، جراء سقوط من أعلى سلم منزله وتوفى عقب وصوله المستشفى.



وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "عادل العفيفي" 48 سنة، عامل زراعي ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه حال لهو الطفل، سقط من أعلى سلم منزله مما أدى إلى وفاته.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد التقرير الطبي أن سبب الوفاة نتيجة صطدام الرأس بجسم صلب مما أدى إلى نزيف داخلي بالمخ ونفى وجود شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6602 إداري مركز إيتاي البارود لسنة 2019، وبالعرض على المستشار أسامة فودة رئيس النيابة، قرر التصريح بالدفن عقب إجراء تحريات المباحث الجنائية بمركز شرطة إيتاي البارود عما إذا كان هناك شبة جنائية من عدمه.