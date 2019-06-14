تنظيم احتجاجات نسائية على التمييز في سويسرا

تغيبت آلاف النساء عن أعمالهن، واتجهن إلى الشوارع في شتى أنحاء سويسرا اليوم الجمعة، للمشاركة في إضراب للمطالبة بأجور متساوية بين العاملين من النساء والرجال، وضد التمييز على أساس الجنس.



وكان مئات الآلاف من النساء قد شاركن في إضراب سابق مماثل عام 1991.



وبدأت الاحتجاجات قبل الفجر عندما شكلت النساء مواكب بالسيارات وقرعن على الأواني والقلايات، وأحرقن حمالات صدورهن في مدن مثل جنيف ولوسان، وفق ما ذكرته إذاعة "إس آر إف" العامة.



وغادرت نائبات برلمانيات، ارتدت العديد منهن ملابس أرجوانية بمناسبة الاحتجاجات، المجلس لمدة 15 دقيقة في وقت متأخر من الصباح في برن لإظهار تضامنهن مع إضراب النساء.



وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فإن متوسط إجمالي الأجر الشهري للنساء السويسريات يبلغ 6491 فرنك سويسري (6533 دولارا)، وهو ما يقل بنسبة 3. 18% عن الرجال.



وانطلقت الاحتجاجات في بلدات ومدن متفرقة اليوم، حيث تخطط النقابات لإضراب للمطالبة بأجور متساوية بين النساء والرجال، بالإضافة إلى ساعات عمل أسبوعية أقل لتوفير الوقت لرعاية الأطفال.

وجمع الإضراب فئات مختلفة مثل معلمات تركن مدارسهن في بازل ومزارعات طالبن بخطط معاش أفضل.



وسلم ناشطون في برن عريضة إلى البرلمان تطالب بتخفيض ضريبة المبيعات على الفوط الصحية وقّع عليها أكثر من 11 ألف شخص.