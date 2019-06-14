الكشف على 1500 مواطن بالقافلة الطبية الشاملة في دمياط

قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض إنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1500 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بقرية المأمورية مركز كفر سعد؛ وذلك استكمالا لسلسلة القوافل الطبية داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.



وأضافت المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة.



وتابعت أنه تم تحويل 38 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة، فضلًا عن عمل ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.