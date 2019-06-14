بلومبرج: شركة غاز يونانية تسعى لتوسيع أنشطتها في مصر وإيطاليا

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة "إنرجين أويل" اليونانية تخطط للاستثمار في مصر وإيطاليا.



وتابعت أنه وفقًا لمصادر مطلعة فإن الشركة اليونانية التي باعت أصولها في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، وتقدمت بعرض لشراء وحدة النفط والغاز التابعة للوحدة الإيطالية والتابعة لشركة " Electricite de France SA".



وأضافت أن الشركة تقدمت بعرض آخر مؤخرًا للتنقيب في الحقول الخاصة بشركة "إديسون"، وستكون هذه الصفقة أول صفقة استحواذ كبرى تقوم بها الشركة، وستساعدها لتوسيع أعمالها في مصر إيطاليا، حيث تسعى الشركة للحصول على ما يصل من ملياري دولار من الأصول.



وأوضحت أن الشركة اليونانية تسعى للحصول على تمويل لمشروعات الطاقة النووية والمتجددةن بينما تقوم شركة إديسون بعمليات استحواذ أخرى لتوسيع اعمالها التجارية، حيث انفقت ما يقرب من 195 مليون يورو في العام الماضي لشراء شركة غاز ناتشورال فينديتا إيطاليا، وهي منشأة للغاز الطبيعي في جنوب إيطاليا.