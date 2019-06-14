اعتقال الجنرال الجزائري علي الغديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية

أودع الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الخميس، السجن بداعي "المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش"، حسبما أفاد، الجمعة، مكلف بالاعلام لدى الغديري.



وقال نبيل معيزي: "بعد أن استمع إليه (الخميس) قاضي تحقيق، تم حبس علي الغديري في سجن الحراش" بضواحي العاصمة الجزائرية.



وأضاف: "اتهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني.. وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الإضرار بالأمن الوطني"، دون توضيح الوقائع التي يؤاخذ بشأنها.



وكان الغديري، وهو حديث عهد بالسياسة ودون تنظيم وغير معروف لدى الرأي العام الجزائري، قد دخل بقوة الساحة السياسية في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي "للقطيعة مع النظام" و"إرساء جمهورية ثانية" وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، في مواجهة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



وفي نهاية 2018، أثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش الجزائري بسبب دعوته ضمنا لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة.



ومنذ استقالة هذا الأخير أثيرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجزائر، وفتح القضاء الجزائري العديد من التحقيقات في وقائع فساد، استهدفت خصوصا مقربين من الرئيس المستقيل.



وتم توقيف العديد من رجال الاعمال اشتبه في صلات معظمهم بالرئيس السابق، أو بطانته، بغرض الحصول على صفقات عمومية.



وطالت التوقيفات في الآونة الأخيرة مسئولين كبارًا سابقين، خصوصا رئيسي وزراء سابقين ووزير سابق، إضافة إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، ومسئولين كبيرين سابقين في أجهزة المخابرات.