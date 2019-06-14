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الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:45 م

"البيئة" تطلق مبادرة "من أجل هواء نظيف" في قنا

البيئة تطلق مبادرة
أ ش أ
dostor.org/2668057

أطلقت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بمحافظة قنا، مبادرة وحملة للتوعية البيئية تحت عنوان "من أجل هواء نظيف"، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام حول التغلب على تلوث الهواء.

وأشارت وزارة البيئة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن الحملة تضمنت تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع جهات مختلفة ومنها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وقصر ثقافة قوص ومركز شباب الترامسة وجمعية عزاء للتنمية بفرشوط، واستهدفت قطاعا عريضا من الشباب والطلائع والمرأة، حيث تناولت الموضوعات المتعلقة بتلوث الهواء ومصادره وطرق الحد منه سواء بإعادة تدوير المخلفات والتشجير والتركيز على دور المواطن في مواجهة تلوث الهواء خاصة المرأة.

وأوضحت أنه تم التعريف خلال الحملة باليوم العالمي للبيئة، والذي يحتفل به الآلاف في جميع أنحاء العالم في 5 يونيو من كل عام، وتوضيح حقائق عن تلوث الهواء على مستوى العالم، وجهود وزارة البيئة للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء ومنها اقامة محطات الرصد الذاتى للانبعاثات والشبكة القومية لرصد الانبعاثات للمنشآت الصناعية، وتحويل السيارات والمصانع للعمل بالغاز الطبيعى، واقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وايضا التوعية البيئية بالترشيد وخفض الاستهلاك واعادة تدوير، والنجاح في القضاء على السحابة السوداء ووضع استراتيجية التخلص الآمن من المخلفات.

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