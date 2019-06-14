صحيفة فرنسية: فرص بقاء بول بوجبا فى مانشستر يونايتد معدومة

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة أن فرص بقاء النجم الفرنسى بول بوجبا فى صفوف مانشستر يونايتد باتت معدومة فى ظل الاهتمام باللاعب من جانب ريال مدريد الاسبانى ويوفنتوس الإيطالى.



وأشارت إلى أن بوجبا يعد الاختيار الأول لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لدعم خط الوسط، رغم أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز يدعم التوجه نحو ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام.

وأوضحت العديد من التقارير أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في إعادة بناء الفريق خلال الموسم المقبل حول بوجبا، من أجل العودة إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية.



وأفادت تقارير بأن طلبات مانشستر يونايتد المادية ستتخطى حاجز الـ 150 مليون جنيه إسترليني، إذا قرر النادي الإنجليزي، الاستغناء عن بول بوجبا في الميركاتو الصيفي.