السقوط أمام رابتورز يضع وريورز في مواجهة المجهول

كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب بطولة دوري كرة السلة الأمريكي "إن بي إيه" للمرة الثالثة على التوالي، ولكن فريق جولدن ستيت وريورز اكتفى بما حققه من نجاحات في العامين الماضيين وسقط أمام تورونتو رابتورز 4 2 في الجولة النهائية من البطولة الأمريكية ليفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله ومصير لاعبيه.



ويضم جولدن ستيت وريروز بين صفوفه خمسة لاعبين فقط لا تزال عقودهم سارية مع الفريق حتى الموسم المقبل، وهم: ستيفين كوري ودايموند جرين واندري ايجودالا وداميان جونيس وجاكوب ايفانز، فيما يعد كل من كيفين دورانت وكلاي تومسون وديماركوس كزينز أبرز اللاعبين الذين تنتهي تعاقدهم هذا العام مع الفريق الأمريكي.



ولكن يظل دورانت هو اللاعب صاحب الموقف الأكثر تعقيدا من بين زملائه، وذلك بعدما أصيب بقطع في وتر أكيليس سيغيب على إثره عنه موسم 20202019 بأكمله.



ولكن ورغم ذلك، تلقى دورانت عروضا مغرية من العديد من فرق "إن بي إيه" الكبرى مثل نيويورك نيكس وبروكلين نتس ولوس أنجليس كليبرز، ولذلك يبدو أن مستقبله سيكون خارج أسوار جولدن ستيت وريورز.



وقد يفضل دورانت الاستمرار بين صفوف جولدن ستيت وريورز في العام المقبل حتى يتعافى من إصابته، وسيكون على النادي الأمريكي حينئذ أن يدفع له أجره كاملا عن الموسم والذي يصل إلى 5ر31 مليون دولار، الأمر الذي يراه اللاعب والمحيطين به شيئا غير قابل للتحقق.



أما بالنسبة لكلاي تومسون فالأمر يختلف بعض الشيء، فقد أكد اللاعب في أكثر من مناسبة أنه يريد البقاء مع الفريق إذا ما توصل لاتفاق مع الأخير يحصل بمقتضاه على المزيد من المميزات المالية.



بيد أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة السادسة من الجولة الختامية للبطولة الأمريكية قد تجهض مخططه في البقاء مع وريورز.



وطبقا لما كشفه وكيل أعماله، جريج لاورنس، استنادا على تقارير طبية، قد يغيب تومسون لثمانية أشهر عن الملاعب، حيث لن يتمكن من العودة للمباريات قبل شهر فبراير أو مارس.



وبذلك يواجه وريورز مأزقا كبيرا، فحتى في حال نجاحه في الإبقاء على دورانت وتومسون فإنه لن يتمكن من الاستفادة من خدماتهما في الموسم المقبل.



وعلى جانب أخر، تحوم الشكوك حول كزينز، فمن المتوقع رحيله إلى أي فريق أخر في حال تلقى عرضا ماليا أكبر، إلا إن الأداء الباهت الذي يقدمه بعد تعافيه من إصابة لحقت به في وتر أكيليس يثير الكثير من الغموض حول مصيره.



وعلى الأرجح سيقبل كزينز البقاء مع وريورز لعام إضافي في حال عدم تلقيه رضا جيدا من فريق آخر، وسيكون على وريورز مواجهة تحدي إعادته لمستواه.



ويشهد العام الحالي انتهاء تعاقدات لاعبين آخرين في جولدن ستيت وريورز مثل كيفن لوني وأندرو بوجوت وجوناس جيريبكو وكوين كوك وجوردان بيل.