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الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:41 م

التضامن: انتقاء أكثر المعلمين تأثيرًا على الطلاب لتنفيذ "مودة"

عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
dostor.org/2668051

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جار انتقاء أكثر المعلمين تأثيرا على الطلاب لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مودة" للحد من معدلات الطلاق، حيث يعمل البرنامج على توفير المعارف الأساسية للمقبلين على الزواج، ومنها أسس اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الخاصة بهم والمهارات وكيفية إدارة المشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكذلك الصحة الإنجابية.

وأضاف "عثمان"، أن المشروع يستهدف بث الرسائل لحماية الأسرة لتصل إلى أكبر عدد من الشباب لأهمية تعليمهم واكتسابهم للخبرات.

وأشار "عثمان" إلى أن فكرة إطلاق المشروع جاءت بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو 198 ألف حالة سنويا، بينما تم رصد أعلى نسب للطلاق بين الأزواج في الفئة العمرية من 30 – 35 عاما وبنسبة 20٪ من المطلقين.

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