بارنييه: الاتفاق مع ماي هو الوحيد الممكن لـ "بريكست" منظم

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الجمعة إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي هو الوحيد الممكن لتنفيذ بريكست بصورة منظمة، في حين تحتدم المنافسة بين المرشحين المحافظين لتولي منصب رئيس الوزراء.



وقال بارنييه "أكرر بهدوء أن المملكة المتحدة لا تزال ترغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الاتفاق المطروح على الطاولة هو الاتفاق الوحيد الممكن للانسحاب المنظم".



وقال بارنييه في اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والإفريقي في باريس، بمن فيهم رئيس مجلس اللوردات نورمان فاولر: "هنا نقف، ونحن ننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سيتم ابلاغنا به، هذا هو المهم".



تصدر الخميس رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين والبلاد.



وتعهد جونسون الذي يريد التفاوض على شروط أفضل للانسحاب، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 أكتوبر "باتفاق أو بدون اتفاق"، رغم التحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق.



وحصل جونسون على أكثر من ضعف الأصوات التي فاز بها أقرب منافسيه في الاقتراع الذي أجراه نواب المحافظين يوم الخميس، وهي المرحلة الأولى من عملية تنتهي في يوليو.



وكرر بارنييه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان صفقة "خاسرة" لكلا الجانبين ولكن على بروكسل احترام نتيجة استفتاء عام 2016 "مع الحد من العواقب، وهي كثيرة".