خطة لتطهير الترع والمصارف لتوفير المياه للأراضي بالغربية

بدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى في محافظة الغربية، بحملة تطهيرات ونزع الحشائش وإزالة المخلفات من الترع والمصارف المختلفة بكافة المراكز، ومنها تطهير ونزع حشائش ترعة الباجورية بكفر الزيات،لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية وتلبية إحتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الإحتياجات الحالي.



وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه تم رفع درجة الاستعداد لتهير الترع والمجارى المائية، وتنفيذ خطة لتوزيع المياه في مختلف المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، في ظل موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز.



واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.