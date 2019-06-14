موسى أومارو: مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدى منظمة العمل الدولية

أكد موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، أن مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدى منظمة العمل الدولية، مطالبا بضرورة إجراء مصر لعدد من الحوارات المجتمعية مع النقابات وممثليها، ومشيدا بالحوار المجتمعي الذي تم خلال أبريل الماضي.



وأشاد موسى أومارو خلال اجتماعه بوفد الحكومة المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي المقام حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بالتطور الذي حدث مؤخرا من جانب الدولة المصرية بالتعديلات التي أدخلت على قانون المنظمات النقابية بتخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.