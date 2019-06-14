"العمل الدولية": وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017

أكدت كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، أن منظمة العمل الدولية تقدر حجم الإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر خلال فترة قليلة جدا، فضلا عن الجهود المتوقع تنفيذها فيما بعد، مطالبة بضرورة الانتهاء من التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية في أقرب وقت وإخطار المنظمة بالتصديق عليها قبل آخر العام الحالي.



وقالت كورين خلال لقائها اليوم بوفد الحكومة المصري المشارك بمؤتمر العمل الدولي المقام حاليا بقصر الأمم بجنيف، إن التحول من الوضع النقابي السابق في مصر إلى تعديل الأوضاع النقابية ليس سهلا ويحتاج لبعض الوقت وعددا من الخطوات من أجل التأقلم عليه، وستقدم المنظمة المساعدة والدعم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ولكل الجهات التي تطلب منها ذلك، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي مرت بنفس ظروف مصر، ومع ذلك فإن وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017.



وفي نفس السياق، أكدت كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة، أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية حاليا على قانون التنظيمات النقابية تضع مصر على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن رأي لجنة الخبراء دائما يعتمد على المناقشات التي دارت بين الاتحادات والنقابات العمالية داخل البلدان.