قومي المرأة يشارك في أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

شارك المجلس القومى للمراة ممثلا للمرأة المصرية ذات الاعاقة في أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالامم المتحدة والذى بدت اعماله بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.



مثل المجلس في الاجتماعات النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المراة ذات الاعاقة والخبيرة الدولية في مجال الاعاقة وشاركت في الاجتماعات وعدد كبير من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى ممثلين لوفود من معظم دول العالم.



واكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان اجتماعات الدورة ال12 ناقشت موضوعات هامة من بينها الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، والإدماج الاجتماعي والحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والرياضة.



وأشارت هجرس إلى أن مشاركة المجلس القومى للمرأة في الاجتماعات تاتى ضمن جهود المجلس للاستفادة من التجارب العالمية في مجال دمج المراة المصرية ذات الاعاقة في مجالات الحياة المختلفة وسبل دعم قضاياها واطر حل مشكلاتها.



كذلك عرض تجربة المجلس الرائدة في دمج المراة ذات الاعاقة بداية من وجود سيدة ذات اعاقة في عضوية مجلس ادارته مررورا باستحداث لجنة ضمن لجانه الرئيسية تعنى بدعم قضايا المراة ذات الاعاقة وهى لجنة المراة ذات الاعاقة كذلك تخصيص كرسى لسيدة أو فتاة ذات إعاقة في مجلس ادارة كل فرع من فروع المجلس بالمحافظات وصولا الى اطلاق العديد من المبادرات الجادة وانجاز الكثير من الخدمات لصالح هذه الفئة.