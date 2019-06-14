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الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:35 م

اعتماد الانبا باخوم أسقفا للدائرة البطريركيّة

الانبا باخوم
الانبا باخوم
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
dostor.org/2668040

اعتمد قداسة البابا فرنسيس، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب هاني نصيف باخوم أسقفا للدائرة البطريركيّة، لشئون الإيبارشية البطريركيّة، على كرسي كاباسا الفخريّ، متّخذا اسم الأنبا باخوم.

ولد الأب هاني نصيف واصف باخوم في 4 مايو 1974 بالقاهرة، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996.

والتحق بإكليريكيّة أم الفادي بروما عام 1998، وأنهي بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.

سيم كاهنا في 29 ديسمبر 2004، وحصل على الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتيرانو عام 2009. بعد السيامة الكهنوتية عُين مساعداَ للراعي بكنيسة القديس إيريناوس بروما، ثم من عام 2005 حتى 2010 نائب مدير إكليريكية أم الفادي بلبنان. تم تعيينه سكرتيرًا لبطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015. عمل أيضا عام 2010 كأمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

منذ عام 2015 يعمل كوكيل لبطريركية الأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس الروحي الدرجة الثانية. أُسندت له بعض المهام الاخري كالمكتب الاعلامي الكاثوليكي بمصر، والممثل القانوني لمدارس سان جورج مصر الجديدة.

ودرس في بعض الجامعات للاهوت مثل اللوجانو بسويسرا، والمعهد الحبري الشرقي بروما. وكذلك التدريس بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني. يجيد اللغات العربية، الفرنسية، والإيطالية، والإنجليزية.

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