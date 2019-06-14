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الجمعة 14/يونيو/2019 - 01:35 م

250 ألف شخص يشاركون في مسيرة "فخر المثليين" داخل إسرائيل

250 ألف شخص يشاركون
سارة الشلقاني
dostor.org/2668039

شارك نحو 250 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين"، الـ21، التي يتم تنظيمها، اليوم الجمعة، في تل أبيب، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتنظم المسيرة السنوية للاحتفال بالمجتمع المثلي في إسرائيل، وتجوب هذه المسيرة الشوارع الرئيسية في تل أبيب، كما تبلغ تكلفة هذه المسيرة نحو ثلاثة ملايين يورو، بالإضافة إلى أن المسيرة تستمر لمدة أسبوع.

وشهد الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات، في وقت سابق، بعد تعديل قانون "تأجير الأرحام"، الذي يسمح للأزواج والنساء الذين لم يتزوجوا بعد، واستثنى الرجال غير المتزوجين، وهو ما اعتبره الرجال المثليون تمييزا ضدهم، خاصةً أن معظمهم يلجأ لفكرة السفر إلى الخارج من أجل تأجير الأرحام ليصبحوا آباء، وتكون تكلفته عالية، أو يتبنون أطفالا.

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