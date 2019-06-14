حمدي الميرغني يبدأ تصوير "ديدو"

أعلن الفنان كريم فهمي عن انطلاقه إلى تصوير فيلمه الجديد الذي يقوم بكتابته "ديدو"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ونشر كريم صورة من أول يوم تصوير وعلق قائلًا:"أول يوم تصوير فيلم ديدو، تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج كريم السبكي ومحمد احمد السبكي، بطولة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، كريم فهمي.. دعواتكوا".



يذكر أن حمدي المرغني شارك في شهر رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" مع الفنانة إيمي سمير غانم، ولاقى العمل ردود أفعال إيجابية، وكان العمل من إنتاج أحمد السبكي.