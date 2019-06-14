مدير أمن الجيزة يفاجئ التمركزات الأمنية بأكتوبر

تفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء دكتور مصطفي شحاتة، منذ قليل الخدمات والتمركزات الأمنية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.



وأدي مدير أمن الجيزة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة الخمايل، وعقب الانتهاء من الصلاة قام بجولة علي كل الأقوال الأمنية بمدينة 6 أكتوبر بالكامل للوقوف على جاهزية الخدمات، كما أجرى جولة مفاجأة لتفقد جاهزية الخدمات بمحيط تأمين الكنائس وساحات الصلاة في المساجد وكذلك المنشآت العامة.



وشدد اللواء دكتور مصطفي شحاتة على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن ومقدراته.



وتضمنت الجولة التأكد من انتشار الخدمات المكلفة من أقسام أكتوبر أول وأكتوبر ثان وأكتوبر ثالث وزايد أول وزايد ثان بالأماكن المحددة لكل منها خاصة أن المجينة تتميز بالأطراف المترامية والمنطقة الصحراوية الممتدة إلى عدة محافظات من كل الجوانب.